Jean-Michel Aulas maintient sa confiance en son entraîneur et tacle le propriétaire de Chelsea

L'OL est dans de beaux draps, avec quatre défaites de suite.

Fidèle a sa réputation, Jean-Michel Aulas a défendu bec et ongles l'Olympique lyonnais et le coach actuel, Peter Bosz. "On va travailler sur le sens des responsabilités", a déclaré dans L'Equipe celui qui regrettait le "bashing" actuel envers son club.

"Quand on a la chance d'avoir des Lacazette, Tolisso, Toko Ekambi, même s'il n'a pas fait un grand match à Lens, pour remonter les gens dans le vestiaire, c'est bien. C'est le propre des dirigeants de créer les conditions pour que les choses se passent bien. À Lens, on n'était pas satisfaits de tous les joueurs, c'est pour ça que j'ai dit que ce n'était pas un problème de coaching, ni de système."

"'Il ne faut pas tout jeter", a poursuivi Aulas. "Les gens s'interrogent car, dans l'absolu, un coach qui a un bon effectif et quatre défaites de suite, c'est de sa responsabilité. Mais elle est partagée totalement avec celle des joueurs et celle du président."

"Je ne suis pas là pour faire la révolution. Je ne suis pas un milliardaire (Todd Boehly) pour virer à la manière de Chelsea un homme qui a remporté la Ligue des champions (Tuchel) . Je raisonne d'abord dans l'intérêt du club", a ensuite déclaré un Aulas friand de ce genre de tacle.