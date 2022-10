Une "clause Real" pour Haaland ? Guardiola tord le cou aux rumeurs

Non, le contrat du Norvégien n'inclut pas une clause lui permettant de quitter City pour le Real. Pep Guardiola a démenti les récentes rumeurs bouillantes provenant d'Espagne.

Auteur d'un début de saison titanesque - honnêtement, les mots manquent - depuis son arrivée à Manchester City (19 buts et 3 assists en 12 matchs), Erling Haaland met le feu à la planète foot. Bien évidemment, de nombreuses rumeurs l'envoient déjà au Real Madrid, alors qu'il n'a signé que cet été pour les Citizens.

El Chiringuito, émission espagnole célèbre pour dévoiler - ou lancer sans vérité aucune - de grosses informations concernant les prochains transferts, a récemment annoncé une bombe : une clause libératoire serait présente dans le contrat d'Haaland et lui permettrait de rejoindre le Real Madrid dès 2024 ; alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2027 avec City.

Questionné à ce sujet en conférence de presse, au lendemain d'une nouvelle masterclass de son géant norvégien - un doublé en 45 minutes en Ligue des Champions, lors de la victoire 5-0 sur Copenhague - Pep Guardiola a déçu de nombreux fans Merengues : "Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de clause libératoire", a déclaré le coach espagnol.

"Ni pour le Real Madrid, ni pour une autre équipe. Les rumeurs et les gens qui parlent, nous ne pouvons pas les contrôler (...) Ce qui est important, c'est qu'il s'est très bien adapté, on a le sentiment qu'il est heureux ici. Nous allons essayer avec lui et tous ceux qui veulent rester de les rendre heureux. Dans le futur, personne ne le sait, mais il est heureux, il s'est parfaitement installé, il est incroyablement aimé et c'est la chose la plus importante."