🎥 Dortmund et Thorgan Hazard tiennent tête au Bayern

Sale soirée pour le Bayern qui a mené 0-2 à Dortmund avant de se faire refroidir et de concéder le partage (2-2), dans un Klassieker auquel a participé Thorgan Hazard, monté en fin de match, mais pas Thomas Meunier, absent pour raisons familiales.

Le Bayern semblait avoir tout en main pour conquérir un neuvième succès consécutif dans le Klassiker, mais le sprint final de Dortmund a refroidi les Bavarois, qui quittent le Borussia Park avec un partage alors que la victoire leur tendait les bras.

Leon Goretska avait ouvert le score à la demi-heure et Leroy Sané avait donné de l'air au Bayern en début de seconde période, mais le Borussia a réagi en fin de match. Youssoufa Moukoko à relancé la rencontre à 20 minutes du terme et Dortmund a profité de l'exclusion de Kingsley Coman pour mettre le Bayern sous pression et, finalement, égaliser à la 95e minute de jeu grâce à Anthony Modeste.

Le Bayern restait sur huit victoires de rang contre Dortmund, la série s'arrête là et ce partage (2-2) fait les affaires de l'Union Berlin et de Fribourg qui se partagent toujours la tête de Bundesliga avant leurs rencontres de dimanche.