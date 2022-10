Mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere !

Le déplacement à Chelsea s'était très mal passé pour l'AC Milan et pour Charles De Ketelaere, titulaire mais fort critiqué pour la première fois depuis son arrivée en Lombardie. Placé sur le banc contre la Juventus (il était entrée en seconde période), CDK espérait certainement prouver qu'il pouvait rebondir. Mais ce sera pour une autre fois : De Ketelaere souffre d'une blessure musculaire, et ne fera donc pas partie de la sélection pour la rencontre de Ligue des Champions.

🚨 Il #Milan in campo a Milanello in vista di #MilanChelsea: out #DeKetelaere per un risentimento muscolare (è in palestra). Personalizzato per #Messias 🔴⚫ pic.twitter.com/fAbMXOqlOF