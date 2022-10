Ligue des Champions : la Juventus au fond du trou, Manchester City coince

Le malaise est de plus en plus profond chez les Bianconeri, tandis que les Citizens ont laissé filer leurs premiers points européens ce mardi.

La Juventus, après une nouvelle défaite ce week-end en championnat concédée contre l'AC Milan (2-0), se devait de réagir face au petit poucet de son groupe de Ligue des Champions, le Maccabi Haifa. Mais tout va de travers actuellement chez les Bianconeri, qui ont confirmé la crise dans laquelle ils s'enfoncent. Les hommes de Massimiliano Allegri se sont inclinés 2-0. Atzili, buteur à la 7e puis à la 42e - sur un assist de l'ancien de Mouscron, Frantzdy Pierrot - est le héros du soir côté Israélien. La Juve est 3e de son groupe, avec 4 points de retard sur le Benfica, qui doit encore jouer ce soir face au PSG. La Vieille Dame a donc de très grandes chances de ne pas passer l'hiver en Ligue des Champions...

Manchester City, avec Kevin De Bruyne monté en fin de match, n'a pas su faire mieux qu'un 0-0 face au FC Copenhague. Il faut dire que la chance n'a pas souri aux Citizens, qui se sont vus refuser un but de Rodri en début de match. Mahrez a ensuite loupé un penalty, et l'ex-Anderlechtois Sergio Gomez a été exclu dans la foulée. City reste solide leader de son groupe, avec 10 points. Le plus proche poursuivant, Dortmund, est à 6 points et joue ce mardi soir face à Séville.