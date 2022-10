À Madrid, les Brugeois pensent déjà à Anderlecht : "On peut perdre 4-0, tant qu'on gagne dimanche"

Bruges a déjà un pied et neuf orteils en 8es de finale de la Champions League après son 9/9. Autant dire que ce n'est pas une défaite à Madrid qui attristerait les supporters. Tant que dimanche, le Club fait le job...

Sur la Plaza Mayor de Madrid, plusieurs heures avant le coup d'envoi du match à l'Estadio Wanda Metropolitano de l'Atlético, les supporters du Club de Bruges se réunissaient déjà sous un beau soleil. Et si le match du soir est important, beaucoup ont déjà en tête le choc de dimanche prochain à Anderlecht. Pour Tom, supporter des Blauw & Zwart, il ne faut cependant pas perdre de vue l'objectif : la qualification. "Si on peut valider notre ticket ce soir, il ne faut pas manquer l'occasion", estime-t-il. "Et un point dimanche au Lotto Park, ce sera satisfaisant".

Quinten, lui, a l'opinion inverse : "Pour moi, gagner dimanche est bien plus important que faire un résultat à Madrid", affirme-t-il. "On peut encore perdre 4-0 ici, la qualification peut être validée lors des deux matchs suivants. Mais gagner à Anderlecht, c'est toujours un bel extra !".