Liverpool atomise les Rangers, le Barça respire encore: pluie de buts en Ligue des champions !

Le FC Barcelone en a vu de toutes les couleurs ce mercredi soir, et est éliminé de la Ligue des Champions. Liverpool a aligné les buts en Ecosse.

On attendait avec impatience le duel entre le FC Barcelone et l'Inter, après la victoire italienne lors du match aller. Les spectateurs n'ont pas été déçus. Le Barça a livré une superbe première période, et cela se termine par un but de Dembélé juste avant la pause. Mais en seconde mi-temps, les Catalans ont pris l'eau en quelques minutes.

Une grossière erreur de Piqué entraîne l'égalisation de Barella, avant que celle d'Eric Garcia ne permettent à Lautaro MArtinez de donner l'avantage à son équipe. Heureusement pour les hommes de Xavi, Lewandowski a un peu de réussite et égalise sur un corner. Dans les dernières minutes, Lautaro Martinez est bien seul pour servir Goossens qui marque le 2-3. Mais Lewandowski enfile encore son costume de sauveur en égalisant de la tête (3-3). L'Inter a donc trois points d'avance sur le Barça, il ne manque donc plus aux Italiens qu'une seule victoire pour assurer la qualification. Le Barça devra faire six sur six et espérer.

Liverpool, de son côté, va bien, merci pour lui. Pourtant, ce sont les Rangers qui ont ouvert le score ce mercredi via Arfield. Mais ensuite, les hommes de Klopp ont mis la deuxième et en ont surtout mis 7: Firmino (2), Darwin, Salah (3) et enfin Elliott sont les buteurs du soir (1-7).

Les autres résultats:

Leverkusen - Porto 0-3

Sporting - Marseille 0-2

Tottenham - Francfort 3-2

Victoria Pilzen - Bayern Munich 2-4