Les adversaires du Beerschot s'adaptent à chaque match : "Je le prends comme un compliment"

Le Beerschot accueille Dender à domicile ce week-end. L'entraîneur, Andreas Wieland, regarde vers l'avenir et se projette déjà dans la situation dans laquelle les Rats devraient se trouver lors de la dernière journée de championnat.

"Chaque équipe est proche l'une de l'autre en Challenger Pro League. Que vous gagniez ou perdiez, cela peut faire une immense différence. Cela montre que tout est très proche dans cette série", a déclaré Andreas Wieland à Gazet van Antwerpen. "C'est pourquoi nous ne sommes pas encore vraiment préoccupés par ce classement. Après 22 journées de championnat, nous devons être dans le top 6. C'est toujours notre premier objectif. Que nous soyons premiers, seconds ou troisièmes après ce week-end, ce n'est pas vraiment important pour le moment. Du moment qu'on gagne dimanche."

Un compliment pour le Beerschot car les adversaires choisissent de ne pas jouer leur propre jeu contre eux. "Presque tous les adversaires ajustent leur système lorsqu'ils jouent contre nous. Le RWDM joue essentiellement sur la possession du ballon et avec une forte pression vers l'avant. Contre nous, ils se sont repliés et nous ont laissé le ballon. Je prends ça comme un compliment. Il ne nous reste plus qu'à nous armer encore mieux contre le football de réaction des adversaires, à savoir jouer seulement la contre-attaque. Contre RWDM, nous avons été en difficulté à plusieurs reprises."