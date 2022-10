Karim Benzema a rendez-vous avec la consécration

L'attaquant du Real Madrid est le favori absolu du Ballon d'Or 2022. Un récompense méritée, incontestable même, afin de rentrer définitivement dans le panthéon réservé aux très grands joueurs.

Les yeux de la planète foot seront rivés vers le théâtre du Châtelet ce soir, à l'occasion de la remise du Ballon d'Or. Vers 21h49, le nom du lauréat masculin sera entendu. Sans surprise, cet homme devrait être Karim Benzema.

Il faut dire que la saison 2021-2022 (et non plus l'année civile, comme le stipulait les anciennes règles) de l'attaquant du Real Madrid ne devrait même pas laisser l'ombre d'un doute, rendant ainsi l'établissement et le faux suspens d'une liste clairement inutile. Continuant dans la foulée de sa saison précédente, qui restera marquée par sa rédemption aux yeux de l'Equipe de France et de Didier Deschamps, le produit de la formation lyonnaise a été inarrêtable.

En Liga, championnat où il terrorise les défenses depuis plus d'une décennie, Benzema a réalisé sa meilleure saison. Les chiffres sont impressionnants : 27 buts en 32 matchs, et 12 assists. Tous les concurrents y passent, que ce soit l'Atlético, Séville, Valence, Bilbao ou la Real Sociedad. Seul le Barça manque à la liste de ses victimes en Liga, ce qui n'enlève rien à sa saison magistrale. Il remporte, logiquement, le titre du joueur de la saison et de Pichichi.

Mais c'est surtout en Ligue des Champions que "KB nueve" va marcher sur l'eau. Dans un Real que très peu voient sérieux candidat à la victoire finale car ralenti par des cadres vieillissants - Benzema, mais aussi Modric ou Kroos - et un Ancelotti à l'esprit de jeu tant pragmatique que critiqué, le Français sera le guide, le talisman, le "cheat code" (pour nos lecteurs familiers avec les jeux vidéos) madrilène .

En poules, le Real ne rassure pas. Après une courte victoire sur l'Inter, les Madrilènes sont surpris par le modeste Sheriff Tiraspol. La pression monte, mais Benzema est bien trop habitué à la retourner à son avantage. Le capitaine madrilène claque 4 buts en 3 matchs et joue un rôle capital dans la qualification pour les huitièmes.

Le reste ? Il appartient, ni plus ni moins, à l'histoire du football. Alors que le PSG ridiculise le Real à l'aller et que Mbappé se promène dans la défense ibérique au retour, Benzema relance le suspens grâce à Vinicius. Paris craque, Benzema marque deux buts en deux minutes et fait exploser le Bernabeu. Donnarumma en fait encore des cauchemars, le rêve de la Casa Blanca ne fait que commencer.

Chelsea est à nouveau là, comme en demi-finales la saison dernière. Le Real se rue à l'attaque et Benzema sort une nouvelle masterclass : deux buts en trois minutes (21e et 24e), puis un troisième dès le retour des vestiaires pour garder une avance de deux pions avant le retour. Mais cela ne semble pas suffire : Chelsea mène 3-0. Les hommes d'Ancelotti sont dos au mur et sont au bord de l'élimination, avant que Rodrygo n'arrache la prolongation sur un assist incroyable de Modric. Benzema reprend de la tête un centre astucieux de Vinicius en prolongations et envoie ses coéquipiers en demi-finales.

Devant eux se dressent Manchester City. Au terme d'un match de dingue à l'Etihad, les Citizens font chuter le Real qui parvient à limiter la casse grâce à un triplé de leur numéro 9. 4-3, la revanche promet du lourd. Dans un match à la tension insoutenable, Mahrez climatise tout le Bernabeu. Une nouvelle remontée folle du Real ? Plus personne n'y croit, même pas le commentateur Marc Delire qui annonce un "coup de fin" tandis que Courtois sauve encore et toujours les meubles. Les minutes s'engrangent, jusqu'à arriver à la fin du temps réglementaire...

Aussi dingue que cela puisse paraître, le Real va s'en sortir. Benzema, d'un calme olympien pour remettre dans la surface un ballon que la plupart des attaquants auraient tenté de frapper dans de telles circonstances, permet à Rodrygo de faire renaître l'espoir. Cette flamme se transforme en incendie lorsque le même Rodrygo marque la minute d'après. Tout bonnement incroyable, tout comme cette confiance de la part de Benzema pour convertir le penalty en prolongations et envoyer le Real en finale.

Grâce à un Courtois de gala, le Real remporte sa 14e Ligue des Champions face à Liverpool. Benzema soulève pour la 5e fois de sa carrière la Coupe aux grandes oreilles, et c'est de loin la plus belle pour lui. Auteur de 15 buts en 12 matchs de C1, il a survolé la compétition.

KB9 devrait donc recevoir son premier Ballon d'Or ce lundi. Une récompense faisant évidence, tant l'ancien lyonnais est l'étendard d'un Real à l'esprit collectif qui était bien trop fort pour ne pas rouler une nouvelle fois sur l'Europe. De fournisseur de Cristiano Ronaldo, Benzema est devenu l'âme de ce Real, et rend tous les joueurs à ses côtés meilleurs. A 34 ans, il deviendrait le plus vieux lauréat du trophée. Comme si cela était la consécration, l'achèvement d'un parcours semé d'embûches et l'amendement institué d'une image écorchée de maintes fois auparavant.