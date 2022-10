Zidane unanime : "Pour moi, Benzema est le meilleur attaquant de l'histoire du football français"

Zinedine Zidane pense que le Ballon d'or de Karim Benzema est plus que justifié. L'ancien entraîneur du Real Madrid est sublimé par le talent de son compatriote.

Compatriotes mais aussi entraîneur et joueur au sein du Real Madrid pendant toute une période, Zidane et Benzema ont une très bonne relation. "Karim est devenu une légende au Real, il a réalisé des choses incroyables et restera dans la mémoire des gens pendant très longtemps", a déclaré Zidane à L'Equipe après la remise du Ballon d'or à l'attaquant de l'équipe de France. "Je suis très content pour lui, il mérite ce prix. Karim a toujours gardé confiance en lui, même quand les gens lui ont dit qu'il n'avait pas assez marqué comme un 9. C'est aussi un attaquant qui, quand il ne marque pas, rend les coéquipiers plus forts."

"Je suis presque comme un grand frère de Karim, c'est comme ça qu'on s'appelle : petit frère et grand frère. On a plus ou moins le même parcours : il vient de Lyon, moi de Marseille, mais nous avons grandi dans un quartier où ce n'était pas toujours facile et nos familles viennent des villages voisins d'Algérie. Nous avons tous les deux rêvé de devenir footballeur professionnel. On s'en est sorti grâce à un travail acharné."

"Est-ce qu'il est le meilleur attaquant de l'histoire du football français ? Chacun a son préféré. L'un commencera par Papin avec ses buts exceptionnels, et l'autre choisira Platini. Mais pour moi c'est bien Benzema. C'est aussi parce que j'ai travaillé avec lui pendant longtemps. Je connais ses qualités et il peut devenir beaucoup plus fort."