Calvin Stengs veut être plus décisif du côté de l'Antwerp : "Ça me ronge un peu"

Le Néerlandais n'a toujours pas marqué de but en Jupiler Pro League.

Prêté cette saison par l'OGC Nice, Calvin Stengs possède des qualités indéniables. Lorsqu'il joue, on peut voir qu'il y a intrinsèquement beaucoup de talent chez l'ailier néerlandais. Pour l'instant, il doit se contenter d'une passe décisive en Jupiler Pro League.

"Cela me ronge de n'avoir pas encore marqué de but", a déclaré Stengs après la victoire contre Ostende. "Je me mets en position et il finira par tomber mais oui.... Dans l'ensemble, je suis heureux de pouvoir jouer au football chaque semaine, ce qui était différent la saison dernière. Le championnat belge est un mélange des championnats français et néerlandais. Il monte et descend plus souvent qu'aux Pays-Bas", a-t-il ajouté.

Stengs n'était pas titulaire contre le Standard mais a été titularisé contre Ostende et a connu un match difficile pendant 50 minutes malgré l'avance prise. "Cela aurait pu être 1-1 en seconde période sans l'intervention du VAR", réalise-t-il. "Je ne faisais pas attention et j'ai été choqué lorsque le ballon s'est soudainement retrouvé dans le but", se souvient-il à propos du but controversé 1-1 d'Ostende.

"En ce qui concerne le dimanche, c'est bien que nous gagnions maintenant sans aucun problème", a-t-il lancé dans la perspective du choc de dimanche contre le Racing Genk. "Nous sommes prêts", a-t-il conclu avec détermination.