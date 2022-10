Officiel : Timothée Kolodziejczak rejoint Schalke 04

Libre de tout contrat depuis son départ de Saint-Etienne cet été, Timothée Kolodziejczak rejoint à Schalke 04. Le défenseur polyvalent s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec l'actuel 17ème de Bundesliga.

"Kolo a joué 240 fois en Ligue 1 et en Liga et a prouvé qu'il pouvait être un élément fiable de notre défense", a déclaré le directeur sportif, Rouven Schröder.

Welcome to Schalke, @TimotheeKolo! ✍️



Timothée Kolodziejczak, who has been on trial recently, has signed a contract valid until the end of the 2022/23 season. 🔵⚪#S04