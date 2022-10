Nationale 1 : Liège l'emporte facilement à Ninove et grimpe sur le podium

La 10e journée de Nationale 1 se poursuivait ce dimanche.

Le RFC Liège voulait se relancer après leur défaite subie la semaine dernière face aux U23 de l'Antwerp (1-0). Les hommes de Gaetan Englebert se sont imposés sans trop de problèmes face à Ninove, 16e du classement - à 20 équipes - avant de disputer cette rencontre.

Les Sang et Marine ont remporté ce match 0-3, grâce à des buts tous inscrits en seconde mi-temps. L'infatigable Perbet a ouvert le score à la 65e, puis a doublé la mise 10 minutes plus tard. Panepinto a inscrit le troisième but à la 89e, 4 minutes seulement après son entrée au jeu. Liège dépasse ainsi les Francs Borains, battus ce samedi par Visé (1-2), et sont troisièmes au classement.

Dans l'autre rencontre de ce dimanche, le Winkel Sport s'est incliné 2-3 face à Thes.