Robin Veldman réagit à sa nomination à Anderlecht : "Spécial d'arriver à la tête d'un si grand club"

Robin Veldman, le coach des RSCA Futures, a été nommé T1 ad intérim suite au licenciement de Felice Mazzù.

"De toute évidence, c'est un moment difficile pour intervenir, a déclaré Robin Veldman dans des propos relayés par le Nieuwsblad suite à sa nomination à la tête du RSCA. "L'équipe première n'est pas très performante, et c'est tout le club qui en souffre. C'est bien d'avoir la confiance de la direction du club. En dehors de ce travail avec l'équipe première, Anderlecht veut travailler avec moi depuis longtemps. Je suis donc heureux de cette opportunité."

"Si je m'y attendais ?", a poursuivi le successeur - censé être temporaire - de Mazzù. "Au cours de la semaine dernière, on m'a régulièrement demandé si j'étais prêt. Pas de la part de la direction, mais de la part de ceux qui m'entourent. Et oui, je suis prêt. En même temps, je me rends très bien compte que c'est spécial de passer à l'équipe première d'un si grand club par un chemin aussi court."