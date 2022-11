Eden Hazard forfait pour le match contre le Celtic

Eden Hazard (6 matchs, 1 but, 1 assist) n'a pas participé à l'entraînement collectif ce mardi, comme le relate le journal Marca.

Selon le journaliste José Luis Sanchez, Eden souffre d'un problème mineur à une cuisse et ne devrait pas être repris pour le match contre le Celtic Glasgow ce mercredi. Cela a depuis été confirmé : Hazard ne fait pas partie du groupe.

Une petite tuile pour le numéro 7, qui avait marqué son seul but depuis le début de la saison face aux Ecossais. Néanmoins, rien de très inquiétant en marge de la Coupe du monde.

📋✅ Our squad for the match 🆚 @CelticFC!#UCL pic.twitter.com/5rusDJvhrO