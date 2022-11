Rio Ferdinand encense un Diable Rouge : "Il est dans une forme étincelante"

Le Diable Rouge le plus en forme du moment ? Kevin De Bruyne, assurément. Mais il faut également souligner les excellentes prestations récentes de Leandro Trossard.

Auteur de sept buts et deux passes décisives depuis le début de la saison, dont un triplé face à Liverpool et des buts face à Chelsea et Manchester City, Leandro Trossard est en pleine saison de confirmation et impressionne en Angleterre. Ces performances ont, en tout cas, tapé dans l'œil dans l'ancien joueur de Manchester United Rio Ferdinand, qui apprécie particulièrement les qualités de notre compatriote

"Il peut marquer, mais ce n'est même pas la phase principale de son jeu. Il est très créatif, et son jeu offensif est incroyable. S'il se rend désormais décisif, ce sera encore une facette supplémentaire par rapport à il y a quelques mois. Je pense qu'il n'a encore reçu aucune offre pour quitter Brighton, mais je ne serais pas surpris que son ancien entraîneur Graham Potter le prenne dans ses valises à Chelsea" déclare le consultant dans le podcast Vibe with Five.