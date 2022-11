Un Japonais forfait pour le Mondial

Alors qu'il figurait sur la liste des 26 joueurs japonais sélectionnés pour la Coupe du monde au Qatar, Yuta Nakayama s'est gravement blessé au tendon d'Achille lors d'un match mercredi avec Huddersfield (Championship). L'international nippon (25 ans, 17 sélections) va subir une opération qui le rendra indisponible pour le reste de la saison.

Le sélectionneur Hajime Moriyasu n'a pas encore annoncé vendredi le remplaçant de Nakayama pour la compétition. Les Japonais sont dans un groupe E particulièrement relevé, puisqu'ils affronteront l'Allemagne le 23 novembre, le Costa Rica le 27 novembre et l'Espagne le 1er décembre.

Following assessment from specialists, we can confirm that Yuta Nakayama suffered an injury to his Achilles tendon that will require surgery, unfortunately ruling him out for the remainder of the 2022/23 Sky Bet Championship season.



We wish you a speedy recovery, Yuta 💙#htafc