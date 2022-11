Simon Mignolet : "Il ne faut pas nous mettre dans une telle situation"

Le Club de Bruges a perdu la Bataille des Flandres ce dimanche après-midi contre La Gantoise (2-0) lors de la seizième journée de Jupiler Pro League.

Le Club de Bruges n'a pas vraiment existé à La Gantoise ce dimanche et a vu les Buffalos ouvrir rapidement le score via Cuypers (9e). Ngadeu a fait le break juste avant la demi-heure de jeu( 29e).

"Je pense que nous commençons bien les cinq premières minutes, puis vous donnez un but et nous commençons à trembler", a déclaré Simon Mignolet au micro d'Eleven Sports après coup. "Nous donnons aussi trop d'occasions, ce qui nous met sous pression et nous n'osons pas jouer notre propre jeu. Ils doublent la mise avant la pause et vous savez immédiatement que l'après-midi sera difficile. Ils lancent tout vers l'avant et ont beaucoup de puissance dans les duels. Ils l'ont très bien fait. En deuxième mi-temps, nous avons déjà osé un peu plus et je pense que c'est devenu un peu plus équilibré, mais bien sûr nous étions toujours en course. Nous ne devrions pas nous mettre dans une telle situation en première mi-temps. Cela devrait être la leçon pour aujourd'hui."