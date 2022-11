Guillaume François après le carton de l'Union en Coupe : "Comme souvent l'équipe a bien réagi"

L'USG s'est fait peur ce mercredi soir après avoir encaissé un premier but mais a rectifié le tir directement par la suite.

En déplacement à Cappellen pour les seizièmes de finale de la Coupe de Belgique, l'Union est repartie victorieuse mais non sans un sentiment de peur en première mi-temps.

En effet, les hommes de Karel Geraerts ont encaissé le premier but du match avant d'en coller sept à leur adversaire du jour. Se faire peur mais rassurer comme il se doit : voici le résumé de la rencontre.

"Nous avons seulement commencé à mettre le tempo après leur but. Nous sommes passés physiquement au-dessus d'eux et nous avons enchaîné. Dans ce genre de match, on sait que cela peut être compliqué si on n'ouvre pas le score. Mais comme souvent avec l'Union, l'équipe a bien réagi", a confié Guillaume François après la rencontre à la Dernière Heure.