Trossard est clair : " Eden ou moi ? Je ne comprends pas cette discussion. Mes performances parlent d'elles-mêmes"

Le nom de Leandro Trossard est sur toutes les lèvres en Angleterre. L'attaquant a marqué contre les grandes équipes et s'impose chaque semaine en Premier League. En tant que tel, il ne comprend pas trop bien le débat sur qui devrait débuter avec les Diables Rouges.

Après tout, sa meilleure position est celle d'Eden Hazard. "Si on me laisse choisir moi-même, je serai dans la poche, en soutien de l'attaquant profond. Le retour en arrière est également une possibilité - vraiment aucun problème - mais les attentes doivent alors être différentes. Je ne marquerai pas aussi souvent à cet endroit. C'est un fait", reprend Het Nieuwsblad.

Eden Hazard ou Trossard, pour lui ce n'est pas une question. "Je ne comprends pas cette discussion. Tout simplement parce qu'Eden et moi pouvons aussi jouer ensemble. Mais aussi parce que mes performances parlent d'elles-mêmes. A ce niveau, et c'est la Premier League après tout, je n'ai jamais été meilleur. Qui dirait que je dois en faire plus... Je ne saurais pas quoi. J'ai prouvé ces derniers mois que je suis prêt pour une place de titulaire, j'ai essayé de rendre la tâche aussi difficile que possible pour l'entraîneur national. Je ne peux pas en dire plus à ce sujet."

Depuis le banc, il est difficile de se mettre en valeur, comme le demande Roberto Martinez. "C'est aussi ma réponse. Je pense que je n'ai jamais déçu quand on m'a permis de jouer. Ce n'est pas juste de dire que maintenant je dois l'apporter à l'équipe nationale aussi."