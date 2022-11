Ces Belgicains qui vont animer la Coupe du Monde

De quoi se rappeler les bons moments de certains. D'autres en revanche n'ont pas laissé un souvenir impérissable.

À l'heure où beaucoup de Diables Rouges reviennent en Pro League et s'apprêtent à disputer la Coupe du Monde, d'autres joueurs habitués de nos pelouses s'apprêtent à s'envoler pour le Qatar. Petit tour d'horizon :

Qatar : Akram Afif Un de ces talents qataris qui ont transité par Eupen dans l'optique de s'aguerrir au football européen. S'il n'a laissé entrevoir qu'une partie de son talent au Kerhweg, il est entretemps devenu une certitude de son pays avec 24 buts inscrits pour la sélection.

Equateur : William Pacho et Angelo Preciado Ces dernières saisons, la Pro league a succombé au filon équatorien en y achetant quelques jeunes talents à bas prix en espérant en tirer une belle plus-value. Et cela commence à se voir avec la présence de Pacho (Antwerp) et de Preciado (Genk).

Pays-Bas : Vincent Janssen Si les choix de carrière de Vincent Janssen l'ont un temps écarté de la sélection néerlandaise, son très bon début de saison avec l'Antwerp (8 buts) lui a ouvert la porte à un retour. Il en a même profité pour marquer un but face à la Pologne. ll semble mieux parti que Noa Lang (présent dans la présélection) pour intégrer l'équipe.

Sénégal : Kalidou Koulibaly et Cheikou Kouyaté Ces deux noms ne rappelleront que de bons souvenirs à notre championnat et doivent assumer leur rôle de leaders pour aider le Sénégal à aller loin, surtout en l'absence de Sadio Mané.

Iran : Alireza Beiranvand, Omid Noorafkan et Ali Gholizadeh Hormis Gholizadeh, titulaire indiscutable en sélection, les deux autres noms n'ont pas laissé des souvenirs impérissables au championnat belge. Beiranvand a plus marqué les esprits pour avoir récemment battu le record du monde du plus long dégagement que pour ses performances dans les buts de l'Antwerp. Quant à Noorafkan, aujourd'hui rentré au pays, il n'a disputé que deux bouts de match dans le Charleroi de Felice Mazzu. Pour un autre ancien Carolo, Kaveh Rezaei, l'horizon s'est obscurci avec les explosions de Mehdi Taremi (Porto) et Sardar Azmoun (Leverkusen).

Etats-Unis : Ethan Horvath et Mark McKenzie À l'image de Beiranvand, Ethan Horvath ne se sera pas montré comme un des gardiens les plus fiables du championnat lorsqu'il évoluait au Club Bruges, du temps où les Blauw en Zwart se cherchaient encore un dernier rempart incontestable. Aujourd'hui prêté à Luton Town par Nottingham Forest, il est le gardien réserviste de la sélection américaine. Mark McKenzie (Genk) n'obtient qu'à peine plus de temps de jeu. Sam Vines, le défenseur de l'Antwerp, aurait également pu faire partie du groupe mais il s'est blessé au plus mauvais moment.

Pays de Galles : Rabbi Matondo Les défenseurs du championnat belge doivent être soulagés du départ de Rabbi Matondo, qui avait fait fureur au Cercle la saison passée, pour les Rangers de Glasgow. Il pourrait être une des armes de la sélection galloise.

Australie : Mathew Ryan et Danny Vukovic Deux gardiens qui ont tous deux remportés le championnat belge sont en concurrence chez les Socceroos. Mais c'est bien Ryan, capitaine de l'équipe et aujourd'hui actif à Copenhague qui fera office de titulaire dans les cages.

Mexique : Guillermo Ochoa L'ancien portier du Standard compte une nouvelle fois sortir une grosse performance en Coupe du Monde, comme en 2014 où il avait écoeuré le Brésil en mondiovison.

Danemark : Andreas Skov Olsen En parallèle de ses bonnes prestations avec Bruges, Andreas Skov Olsen continue de surprendre avec la sélection danoise, toujours aussi agréable à voir jouer depuis l'Euro 2020. Il fait d'ailleurs partie des buteurs qui ont martyrisé la France lors du dernier match de Ligue des Nations.

Costa Rica : Oscar Duarte Bon souvenir pour les supporters brugeois que ce sympathique défenseur costaricien qui fait en ce moment les beaux jours des Saoudiens d'Al Wehda après s'être fait un nom en Liga. Il s'apprête à vivre sa troisième Coupe du Monde.

Japon : Elji Kawashima, Daniel Schmidt, Takehiro Tomiyasu, Kaoru Mitoma, Ayase Ueda, Daichi Kamada, Junya Ito Sept joueurs : le Japon envoie une véritable délégation de Belgicains à la Coupe du Monde (et encore Okazaki et Kagawa ne sont pas repris). De quoi se rappeler des exploits de Tomiyasu, Mitoma, Kamada et Ito qui en ont profité pour s'en aller dans un plus grand championnat.

Canada : Jonathan David Le deuxième plus gros transfert sortant de l'histoire de la Jupiler Pro League a encore pris du gallon depuis son transfert à Lille et emmène une sélection canadienne qui pourrait bien déjouer les pronostics.

Maroc : Samy et Ryan Mmae, Selim Amallah S'ils n'ont pas forcément marqué les mémoires des fans rouches, le frères Mmae sont toujours bien présents en sélection, ils évoluent tous deux pour le club hongrois de Ferencvaros. La situation de Selim Amallah est plus complexe vu son absence de temps de jeu ces dernières semaines.

Croatie : Ivan Perisic Que de chemin parcouru pour le Croate depuis ses débuts à Roulers en 2009. Après son explosion au Club de Bruges, son parcours l'a emmené à Dortmund, Wolfsburg, l'Inter Milan, le Bayern Munich et maintenant Tottenham où il continue de beaucoup jouer malgré ses 33 ans.

Serbie : Sergej et Vanja Milinkovic Savic, Marko Ilic, Stefan Mitrovic, Aleksandar Mitrovic, Filip Mladenovic, Filip Djuricic Là aussi, la délégation est plutôt copieuse. Seul Marko Ilic, récemment appelé comme troisième gardien foule toujours nos pelouses. Pour le reste, les réussites sont diverses entre des garçons qui ont explosé comme Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic et dans une moindre mesure Stefan Mitrovic alors que Vanja Milinkovic-Savic, Filip Djuricic et Filip Mladenovic resteront des éternels flops à Anderlecht et au Standard.

Congo : Jean-Charles Castelletto, Jean Onana, Samuel Oum Gouet, Collins Fai, Martin Hongla S'il était arrivé à Mouscron puis à Bruges (où il ne s'est jamais imposé) en tant qu'international espoir français, Castelletto a depuis opté pour la nationalité camerounaise, avec succès puisque celui qui évolue désormais à Nantes est un titulaire indiscutable. Autre ancien hurlu, Jean Onana fait aujourd'hui son trou à Lens. Pour Fai, Oum Gouet (toujours à Malines) et Hongla, le passage dans notre Pro League est plus récent.

Portugal : William Carvalho Dès que William Carvalho est arrivé au Cercle de Bruges au début de la décennie précédente, on savait qu'il n'y resterait pas longtemps. De fait, après des passages au Sporting portugal et au Betis Séville, le bonhomme compte 75 caps avec le Portugal.

Ghana : Abdul Nurudeen, Denis Odoi, Joseph Aidoo, Elisha Owusu, Osman Bukari Membre de l'équipe depuis qu'il a décidé de prendre la nationalité ghanéenne, Denis Odoi s'apprête à vivre son premier grand tournoi. Si Nurudeen (Eupen) apparaît plus comme un réserviste, l'occasion pourrait être belle pour se montrer pour Aidoo (Celta Vigo, ex-Genk), Owusu (Gand) ou Bukari (Etoile Rouge de Belgrade, ex-Gand).

Cette liste aurait également pu comprendre Lukas Nmecha et Dylann Bronn mais l'Allemand s'est déchiré le tendon rotulien alors qu'il était régulièrement appelé par Hansi Flick avec la Mannschaft tandis que Bronn n'est plus sélectionné avec la Tunisie.