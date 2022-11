Amine Harit sort du silence et prend la défense d'Axel Disasi : "Ce qu'il a subi sur les réseaux est inacceptable"

Victime d'un choc avec le Monégasque Axel Disasi dimanche dernier, l'international marocain souffre d'une grave blessure à un genou qui le prive du Mondial 2022.

Amine Harit (25 ans, 10 matchs en L1 cette saison) est sorti du silence et a tenu à défendre Axel Disasi, victime d'insultes racistes.

"J’ai attendu un peu avant de prendre la parole car j’avais besoin de temps pour moi, avec mes proches", a confié le joueur de l'OM sur ses réseaux sociaux. "Comme vous pouvez l'imaginer, au-delà de la douleur physique, c'est difficile de réaliser que le rêve d’une Coupe du monde s'envole à quelques heures de le vivre. Mais comme je l'ai dit en conférence de presse peu de temps avant le match, pour nous qui sommes croyants c'est le destin, et je l'accepte."

"Je souhaite aux Lions le plus beau des parcours dans la compétition, et je sais que mes frères nous feront honneur. Ensuite, je veux le dire ici comme je lui ai déjà dit en privé : je n'en veux pas un instant à Axel. C'est une action de jeu banale où on joue le ballon tous les deux, il n'y a rien d'intentionnel. Ce qu'il a subi sur les réseaux est inacceptable et j'en suis désolé. Soyons de meilleurs humains", a conclu Harit.