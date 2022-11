Jason Denayer, de mal en pis

Réserviste chez les Diables malgré son début de saison peu ordinaire, le défenseur central s'est blessé et peut définitivement oublier la Coupe du monde. Retour sur quelques mois pour le moins compliqués.

Le cas Jason Denayer faisait déjà les gros titres en deuxième partie de saison dernière. En fin de contrat avec l'OL, le défenseur devait se trouver une porte de sortie. Plusieurs gros clubs, dans des grands championnats, s'étaient intéressés à lui : Valence, Wolverhampton, le Besiktas ou encore le Torino.

D'ailleurs, il était tout proche de signer chez les Turinois cet été. Mais, alors que tout semblait bouclé et qu'un contrat de 4 ans l'attendait, les choses n'ont pas tourné dans le sens que l'on espérait. Cela prenait presque les allures de feuilleton lorsque Wolverhampton se rapprochait, et que, un peu à la surprise générale, il était alors cité...en Arabie Saoudite, du côté d'Al-Nasr. Finalement, cela ne se fera, une nouvelle fois, pas. Au 1er septembre, Jason Denayer était encore un joueur libre.

© photonews

La question commence alors se poser : qu'est ce qui coince ? Est-ce les clubs ? Cela serait surprenant, tant Denayer est encore jeune (28 ans) et possède une grosse expérience au plus haut niveau. Est-ce Denayer lui-même ? C'est ce qui avait été avancé par la presse flamande lorsque les négociations n'amenaient à rien avec Wolverhampton.

Alors que les questions florissaient quant aux motivations sportives de Denayer, Roberto Martinez en a surpris plus d'un en le sélectionnant en septembre dernier pour les matchs de Ligue des nations. Certes, l'Espagnol lui réservait un statut un peu hybride, le reprenant mais affirmant que cela était uniquement pour lui permettre de garder la forme et non de jouer avec les Diables, mais lui envoyait également un message : celui qu'il pensait encore à lui, dans un coin de sa tête.

© photonews

Signant finalement à Shabah Al Ahli, à Dubai (il fallait bien se trouver une porte de sortie hors des dates du mercato européen), Denayer ne semblait pas mettre toutes les chances de son côté, mais pourtant, il pouvait encore espérer du Qatar. "Les prochaines semaines seront décisives", avait déclaré début octobre Roberto Martinez. "Pour venir au Qatar, il devra être fit."

5 matchs d'UAE plus tard et un nouvel arrêt, Denayer n'est pas sélectionné pour la Coupe du monde. Mais, alors que des Boyata ou Mechele n'ont pas même pas été évoqués, Denayer fait, lui, partie des réservistes. "Il est en réserve parce que nous sentons qu'avec du travail il pourra revenir à niveau", avait expliqué Martinez lors de l'annonce de la liste, précisant que sa condition physique lui avait "coûté sa place". C'est dire le crédit qu'il reçoit en équipe nationale.

"27e Diable, s'entraînant avec les Diables au Koweit, Denayer s'est blessé ce vendredi et peut définitivement faire une croix sur la Coupe du monde. Histoire de clôturer, en quelque sorte, son yo-yo un peu bizarre de ces quelques mois avec l'équipe nationale, et de pouvoir se concentrer pleinement sur sa saison en club, ce qui semble primordial au vu de son état de forme...