Enner Valencia élu homme du match d'ouverture de la Coupe du monde

A 33 ans, c'est sûrement la dernière chance pour Enner Valencia de briller à la Coupe du monde. L'attaquant de Fenerbahce pensait ouvrir le score dès la 3e minute, mais le but a été annulé pour une position de hors-jeu loin d'être évidente.

Mais le numéro 13 de la Tri n'a pas tardé pour à nouveau faire trembler les filets. Crochetant le gardien du Qatar, Saad Al Sheeb, Valencia est allé chercher lui-même un penalty qu'il a ensuite transformé. Une vingtaine de minutes plus tard, il a superbement repris de la tête un centre parfait d'Angelo Preciado et doublé la mise face à des Qatariens médusés.

Avec ce doublé, Valencia a ainsi marqué les 5 derniers buts de l'Equateur en Coupe du monde. Seuls 3 joueurs ont fait mieux, inscrivant 6 buts de suite pour leur pays en Coupe du monde : Eusébio, Paolo Rossi et Oleg Salenko, informe la réputée agence de statistiques Opta.

Une performance qui valait bien ce titre d'homme du match, remis par la FIFA et son sponsor, Budweiser. En espérant qu'il pourra encore scorer dans cette Coupe du monde, lui qui est sorti blessé en fin de match...

