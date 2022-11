Les RSCA Futures s'inclinent face à Dender pour la deuxième fois de la saison

Les jeunes Mauves ont ouvert le score, puis ont été remontés.

Sous les yeux de Robin Veldman, présent au stade, les RSCA Futures ont ouvert le score à la 31e, via Chris Lokesa. Mais Dender est revenu du Diable vauvert et a marqué ensuite deux fois, par l'intermédiaire de Marzo (41e et 61e).

Les hommes de Guillaume Gillet connaissent un nouveau coup d'arrêt, après une série de 7 points sur 9. La dernière fois que les jeunes d'Anderlecht avaient été défaits, c'était le 22 octobre dernier, contre...Dender.

Les RSCA Futures restent 4e de Challenger Pro League. Dender est 7e, à égalité de points avec Lommel et Deinze.