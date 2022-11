Coupe du monde 2022, Arabie Saoudite : Yasser Al-Shahrani, qui souffre de multiples fractures, déclare forfait

Percuté par son gardien, il est resté au sol durant de longues minutes.

Durant le temps additionnel de la rencontre opposant l'Argentine à l'Arabie Saoudite (1-2), Yasser Al-Shahrania a été très violemment percuté, à la tête, par son gardien. Après avoir été soigné durant de longues minutes, l'arrière gauche de 30 ans a été contraint de quitter la pelouse, sur civière.

Dans un communiqué publié ce mercredi, l'Arabie Saoudite a confirmé le forfait du joueur d'Al-Hilal SFC pour le reste de la compétition. Yasser Al-Shahrani souffre de deux fractures - l'une à la mâchoire et l'autre à la pommette gauche - et a été opéré pour une petite hémorragie interne. Sa Coupe du Monde est, bien évidemment et bien malheureusement, terminée. Selon quelques sources saoudiennes et non officielles, il pourrait être envoyé vers l'Allemagne pour poursuivre son traitement dans les meilleures conditions.