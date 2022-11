Simon Kjaer furieux contre la FIFA : "C'est ridicule, ça n'a aucun sens"

Le capitaine du Danemark a pesté contre la politique de la FIFA lors de cette Coupe du monde.

Lors de l'échauffement du match contre la Tunisie (0-0), le Danemark a porté des vareuses noires. Engagés dans la lutte contre les discriminations, l'équipe nationale du Danemark et ses joueurs ont, comme nos Diables, été contraints de retirer leur initiative de faire porter par leur capitaine un brassard "One Love", suite aux pressions sportives et financières de la FIFA.

Simon Kjaer, le capitaine du Danemark, a déploré cette politique de la part de la FIFA. "Les gens qui disent que j'aurais dû risquer ça (le carton jaune suite au port du brassard), c'est facile de dire. Si je me retrouve dans une position après cinq minutes où j'obtiens le jaune, je désavantage mon équipe. C'est ridicule que la FIFA nous mette dans cette situation. Interdire tout lien avec ce message... Cela va complètement à l'encontre d'où je viens, comment j'ai grandi et mes valeurs. Cela n'a tout simplement pas de sens", a déclaré Kjaer selon des propos relayés par Algemeen Dagblad.

"Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont sur la même longueur d'onde, ils devraient unir leurs forces. Alors je pense que le changement est tout à fait possible. Quelqu'un doit faire quelque chose à ce sujet", a-t-il ajouté.