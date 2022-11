Dirk Kuyt limogé par son club : "J'ai fait tout ce que j'ai pu pour y arriver"

L'ancien international et joueur de Liverpool est désormais un entraîneur libre.

Dirk Kuyt n'est plus l'entraîneur de l'ADO Den Haag. Arrivé cet été à La Haye, le Néerlandais de 42 ans a obtenu un bilan plutôt décevant. Après 16 rencontres, le club pointe à la 17ème place (sur 20) de Eerste Divisie (D2).

"Malheureusement, mon contrat à l'ADO Den Haag a pris fin prématurément. Je tiens particulièrement à remercier Ignacio Beristain ainsi que le propriétaire David Blitzer pour l'opportunité qu'ils m'ont offerte. Au cours des derniers mois, j'ai pu établir une relation forte avec mon staff et mes joueurs. Le club et les supporters méritent de revenir au plus haut niveau. Malheureusement, je n'ai pas atteint cet objectif, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour y arriver", a réagi l'ancien joueur de Liverpool ou encore de Feyenoord sur Instagram.