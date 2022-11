Manuel Neuer : "Le plus important, c'est que nous sommes encore en vie"

L'Allemagne revient de loin après le match nul arraché face à l'Espagne, ce dimanche (1-1) en Coupe du monde.

Manuel Neuer était satisfait après le partager arraché contre l'Espagne. "C'était un match très compliqué contre une équipe d'Espagne bien en place. On a accepté ce combat et on a peu laissé le ballon durant les 90 minutes", a confié le capitaine et gardien de l'Allemagne à l'issue de la rencontre dans des propos relayés par l'AFP.

"L'ensemble de l'équipe a tout donné. Avec cette compacité, c'était difficile de nous marquer un but. Mais nous avons continué à croire en nous. Le plus important, c'est que nous sommes encore en vie. Ce que l'on maîtrise maintenant, c'est le match contre le Costa Rica, que l'on doit gagner."