Une première historique pour Vincent Aboubakar

Entré en jeu à la 55e minute du match entre le Cameroun et la Serbie (3-3) ce lundi, l'attaquant a permis aux Lions Indomptables d'arracher le partage en étant doublement décisif.

Vincent Aboubakar (30 ans, 95 sélections et 35 buts) a permis à son équipe d’arracher le point du nul grâce à un but inscrit et une passe décisive pour Eric Maxim Choupo-Moting.

Selon Opta, c'est la première fois qu'un joueur africain réussi pareille prouesse en sortie de banc dans toute l’histoire de la Coupe du monde !