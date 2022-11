Eden Hazard sur les tensions : "C'est de la pure invention"

Eden Hazard semble donc encore être le capitaine d'un groupe soudé. Tant mieux, il faudra plus que jamais l'être ce jeudi face à la Croatie.

On attendait Carrasco et Theate, ce fut finalement Thibaut Courtois et Eden Hazard qui se sont présentés en conférence de presse. Eden Hazard a ensuite répondu aux questions de Manuel Jous, journaliste pour la RTBF.

Le capitaine des Diables a assuré que ce changement a été fait "à l'initiative du groupe". "Je pense que c'était important que les capitaines viennent parler dans ce moment un peu plus compliqué (...) Nous avons eu une bonne réunion constructive. Je pense qu'on est conscients de ne pas avoir fait ce qu'il fallait sur les deux premiers matchs. On avait envie de faire mieux (...) Je pense que des fois c'est important et que ça peut faire avancer. Si tu fais attention à ce qui est dit dans la presse, tu as envie de savoir les vérités."

Comme en conférence de presse quelques minutes avant, Eden a infirmé les rumeurs de grosses tensions entre plusieurs joueurs de l'équipe. "C'est de la pure invention. Il ne s'est rien passé dans le vestiaire. On était tous très déçus du match. Il y a des choses qui peuvent se dire dans un vestiaire, mais il n'y a jamais eu de rapports physiques ou quoi que ce soit. Il y a des gens frustrés parce qu'on perd, et tant mieux, c'est normal. Ce ne serait pas normal qu'après une défaite on rentre dans un vestiaire en rigolant ou en mettant de la musique. On reste concentré sur notre objectif, c'est à dire gagner le prochain match."

C'est normal que l'on soit frustrés

Roberto Martinez avait déclaré après la défaite du Maroc que des tensions étaient présentes dans le groupe. Une première selon Eden. "Depuis que je suis là, et que Roberto Martinez est là, il n'y en a jamais eu en fait. On était tous très déçus de nos éliminations lors des derniers tournois."

Quant aux déclarations d'Eden sur la lenteur des défenseurs centraux, et notamment de Jan Vertonghen, les choses semblent avoir été mises au clair. "J'en ai parlé avec Jan hier (lundi). Il me connait depuis une quizaine d'années. Il sait très bien que je l'ai dit sur le ton de la rigolade. Il a très bien compris que je l'ai dit sur ce ton-là. C'est quelqu'un de très intelligent. Il sait très bien qu'il n'est plus le même joueur, qu'il n'a plus la même vitesse. C'est aussi mon cas."

Jan sait très bien que j'ai dit ça sur le ton de la rigolade

La confiance des Diables semble un peu dans leurs chaussettes. Pourtant, il sera primordial d'en retrouver d'ici jeudi et le match contre la Croatie. "C'est ce qui va faire si on se qualifie ou pas", a avancé Hazard. "C'est dont on a manqué face au Canada et au Maroc, surtout avec ballon. On a des joueurs de qualité qui savent faire la différence mais on fait la mauvaise passe, on ne veut pas dribbler, on ne veut pas demander le ballon...A nous d'être à 100 pourcents de confiance jeudi."

Face au Maroc, Eden a réalisé l'un de ses meilleurs matchs depuis un bon bout de temps. Il a pourtant été sorti à l'heure de jeu. "J"aurai bien voulu jouer un peu plus. Je pense que c'est plus un choix médical qu'autre chose. Le coach l'a expliqué. Moi, j'avais envie de rester sur le terrain. Mais je ne remettrai jamais en cause les choix du coach."

Face à la Croatie, "ce sera notre finale. Ca va être compliqué, on le sait très bien. Comme lors des deux premiers matchs. Tous les matchs dans cette Coupe du monde sont compliqués, tout le monde peut battre tout le monde."

Un Eden concentré donc ce jeudi, et encore très loin d'être retraité chez les Diables : "Je n'y pense pas. Je ne me concentre que sur le match de jeudi. Il n'y a que ça qui compte pour moi. Je prends encore du plaisir."