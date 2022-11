Hazard et Vertonghen se présenteront devant la presse ce mardi

Alors que les rumeurs fusent concernant une altercation entre Jan Vertonghen, Eden Hazard et Kevin De Bruyne, deux des intéressés seront présents devant la presse ce mardi.

Le staff belge a rapidement réagi à l'article paru ce lundi dans le journal L'Equipe, et qui a fait grand bruit. Selon ce dernier, une dispute aurait éclaté en coulisses entre Jan Vertonghen, Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Le recordman de caps en sélection serait furieux des propos de ses équipiers évoquant la lenteur de la défense centrale ou l'âge du groupe (propos tenus respectivement en conférence de presse par Hazard et en interview avec la presse anglaise par KDB).

Ce même article de L'Equipe évoque même une intervention de Romelu Lukaku pour calmer le jeu. Très vite, l'article est monté en épingle et repris, voire déformé, par la presse et les réseaux sociaux qui parlent "d'altercation". On semble proche d'un Knysna à la belge, et la réaction est rapide. Ce mardi, alors que Arthur Theate et Yannick Carrasco étaient prévus en conférence de presse à 13h, ce seront Hazard et Vertonghen qui se présenteront. Un changement communiqué vers minuit par le service presse de l'Union Belge. L'objectif est clair : calmer le jeu. On espère que cela suffira ...