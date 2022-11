Luis Enrique s'ennuie devant les matchs de la Coupe du monde : "Ca n'attaque que lorsque vous êtes menés"

Streamer sur Twitch depuis le début de la Coupe du monde, le sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique, regrette le jeu déployé jusqu'ici dans le tournoi.

"Nous avons atteint un point où nous nous sommes égarés", commence sur Twitch l'ancien joueur et coach du Barça. "La première chose qu'ils devraient enseigner aux entraîneurs dans les cours d'entraîneurs, c'est que c'est un spectacle, un spectacle. Il y a 50.000 ou 100.000 mecs qui te regardent au stade, puis à la maison il y a des millions de personnes. C'est comme aller voir une pièce de théâtre et c'est ennuyeux. A la fin, il n'y aura personne dans le théâtre."

On l'aura compris, le sélectionneur de la Roja n'assiste pas vraiment au spectacle auquel il s'attendait durant cette Coupe du monde. "Le problème, c'est que les besoins de l'entraîneur obligent par tous les Dieux de jouer la défense. Cela se voit à la Coupe du monde où ça n'attaque que lorsque vous êtes déjà menés. Je vois les choses différemment, je pense que c'est un spectacle et vous devez essayer de montrer aux gens que vous voulez jouer et faire profiter vos fans."

Facile à dire, lorsqu'on inscrit 8 buts en deux matchs dont 7 lors du premier...