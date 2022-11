La Tunisie accroche en vain une équipe de France B

Didier Deschamps, quasi-assuré de la première place du groupe, a décidé de faire massivement tourner et cela a bien failli tout changer dans ce groupe D. La Tunisie a en effet tout donné.

Un match "amical", "fraternel", voilà le discours tenu côté français avant ce match ; la composition de Didier Deschamps, avec 9 changements et un Eduardo Camavinga titulaire au...back gauche, prouve clairement que la France prend cette troisième rencontre par-dessus la jambe. Côté Tunisie, les sifflets lors de la Marseillaise le rappellent : pas question d'amitié ici, pas question de match pour du beurre, il y a encore une qualification à aller chercher.

Et sans surprise, cette Équipe de France B, voire C va rapidement se retrouver la tête dans le sac face à une Tunisie survoltée. Varane, capitaine et rare "survivant" du onze précédent, doit se dégager sur sa ligne (6e), avant que Nader Ghandri croie ouvrir le score sur le premier coup-franc botté par Khazri (9e) - mais est signalé hors-jeu. Les Bleus sont aux alouettes : Camavinga n'est clairement pas un back gauche, Konaté frôle le penalty. Même Kingsley Coman, qui a un profil de titulaire potentiel, passe à côté de son match...et du ballon sur la première vraie occasion française (27e).

© photonews

La France peine à se dégager, les Aigles de Carthage insistent via les deux flancs et les corners se multiplient ; au second ballon, Wahbi Khazri envoie une volée que Steve Mandanda ne peut que repousser péniblement (36e). Le médian montpelliérain se montre à son avantage, l'un de ses centres force Axel Disasi (back droit de fortune lui aussi) à tacler en urgence.

Première victoire contre la France dans un Mondial...pour rien

Sans surprise, c'est encore la Tunisie, malgré une France un peu mieux dans le match, qui reprend le pied au plancher en seconde période. Khazri réclame un penalty sur une intervention dangereuse de Tchouaméni. Il finit par profiter d'une perte de balle, peut-être entâchée d'une faute, de Wesley Fofana pour débouler plein axe et tromper bien trop facilement Steve Mandanda (58e, 1-0). C'est la folie dans l'Education City Stadium car au moment du but, Australie et Danemark sont toujours au coude-à-coude. Ca ne dure qu'une minute car à la 60e de l'autre côté, les Socceroos prennent l'avantage et calment tout le monde.

© photonews

Même battus, les Bleus devraient prendre l'eau pour perdre leur première place et ne risquent donc "rien". Mais Didier Deschamps décide de donner du rythme à ses titulaires et d'éviter de trop "tronquer" le dénouement du groupe. Rabiot, Mbappé, Griezmann, Dembélé et Giroud montent successivement au jeu, rien que ça. Sous les huées de supporters tunisiens dépités, le match se termine en Harlem Globe Trotters pour Dembélé et Mbappé qui multiplient les dribbles et les tentatives. 1-0, 1-1 ou 10-0 : rien n'y aurait changé de toute façon pour la Tunisie, éliminée par la victoire australienne. Mais les Aigles de Carthage se consoleront avec une victoire face au champion en titre, le but égalisateur d'Antoine Griezmann à la 90e+9 étant annulé pour hors-jeu. Les Bleus s'inclinent, mais ne tireront certainement pas vraiment de conclusions d'un tel match...