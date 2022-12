Declan Rice pense à quitter West Ham : "Quand je vois mes coéquipiers jouer la Ligue des Champions"

Le milieu de terrain des Three Lions a envie de participer aux grandes compétitions.

Declan Rice est un joueur routinier de West Ham. À 23 ans, le jeune milieu de terrain s'impose en Premier League, mais aussi avec l'équipe nationale anglaise. Mais s'il connait les grandes compétitions en équipe nationale, il aimerait trouver le même frisson en club.

Mais à West Ham, c'est compliqué. Si le club joue l'Europe, Rice doit se contenter de l'Europa League ou l'Europa Conference League. Du coup, il le sait, pour jouer en Ligue des Champions, il faudra quitter son club. Il l'insinue d'ailleurs en conférence de presse.

"Je vois mes amis qui jouent la Ligue des Champions et gagnent de gros trophées. Tu n'as qu'une seule carrière et à la fin, tu veux regarder ce que tu as gagné", a-t-il tout simplement déclaré. Les plus taquins diront qu'il ne prend pas exemple sur Harry Kane, mais pour les autres, les choses sont claires : Declan Rice a des envies d'ailleurs. Et comme son contrat se termine en juin 2024...