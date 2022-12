La Fédération Française de Football porte réclamation sur le but refusé à Antoine Griezmann

Antoine Griezmann n'a pas compris pourquoi l'arbitre a refusé son but égalisateur face à la Tunisie (0-1) ce mercredi, et il n'est pas le seul.

La Fédération Française de Football va porter une réclamation auprès de la FIFA pour que le but d'Antoine Griezmann avec la France lui soit bel et bien accordé. "Nous rédigeons une réclamation à la suite du but d'Antoine Griezmann, refusé à tort, de notre point de vue. Cette réclamation doit être envoyée à la FIFA dans les 24 heures suivant la fin du match", a annoncé la FFF ce mercredi soir.

L'instance pointe du doigt une erreur technique de l'arbitre, qui a fait reprendre la partie pour quelques secondes après l'égalisation des Bleus, ce qui aurait dû l'empêcher de faire appel au VAR par la suite. Que ce soit avant ou après le coup de sifflet final...

La FIFA devra trancher. Pour rappel, ce but - s'il venait à être accordé - ne changerait rien au classement définitif du groupe, mais il enlèverait une victoire de prestige à la Tunisie.