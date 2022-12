Match spécial pour Paulo Bento, face au Portugal : "Je chanterai l'hymne portugais"

Ce vendredi (16h), le Portugal rencontre la Corée du Sud. Si les Coréens veulent viser la victoire pour tenter de se qualifier in extremis, ce sera aussi un match spécial pour leur sélectionneur portugais, Paulo Bento.

Bento est en tout cas impatient de voir ce que ses hommes vont faire face à une équipe si talentueuse du Portugal. "Le Portugal possède aujourd'hui une équipe de grande qualité, au niveau collectif et individuel. C'est une des meilleures générations du foot portugais si ce n'est la meilleure.

Il peut jouer de différentes manières, dans plusieurs schémas, il peut faire trois ou quatre changements dans son équipe et rester au même niveau. En plus le contexte lui est favorable, puisqu'il est déjà qualifié et qu'un nul lui permet d'assurer la première place", a-t-il déclaré en conférence de presse dans des propos relayés par L'Equipe.

Exclu après le match face au Ghana (défaite 2-3), Bento ne pourra pas diriger ses joueurs et devra suivre la rencontre depuis sa loge. Ce qui ne l'empêchera pas de vibrer devant cette rencontre. "Oui, je vais aussi chanter l'hymne portugais. Je suis portugais, je vais mourir portugais, j'en suis très fier."