Thibaut Courtois s'excuse auprès des fans et remercie Roberto Martinez

Via son compte Twitter, Thibaut Courtois est revenu sur cette douloureuse élimination en poules de la Coupe du Monde. "Un jour plus tard, l'élimination de la Coupe du Monde fait toujours mal et c'est un sentiment qui mettra longtemps avant de s'en aller", écrit le gardien des Diables. "Je veux remercier mes équipiers et surtout Roberto Martinez pour tout ce temps ensemble".

Courtois s'est ensuite adressé aux supporters : "Nous sommes désolés pour tous les fans qui sont toujours à nos côtés. Nous ne pouvons que vous promettre que nous allons mettre toute notre énergie pour réessayer. Merci pour le soutien", conclut Courtois.

