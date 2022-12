Denzel Dumfries homme du match : "Il faut continuer comme ça"

Auteur d'un but et de deux passes décisives, le joueur de l'Inter Milan a été l'un des grands artisans de la qualification des Pays-Bas contre les Etats-Unis (3-1), ce samedi, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

Homme du match, Denzel Dumfries (26 ans, 41 sélections et 6 buts) a apprécié avant tout la performance collective de son équipe.

"On a fait un grand match. Je suis très fier de notre équipe, de l’état d’esprit. C’était un match très ouvert, on regardera ce que l’on peut améliorer. Il faut continuer comme ça, on peut jouer encore mieux. Maintenant, on va regarder le match de ce soir (Argentine-Australie, qui déterminera le prochain adversaire des Pays-Bas, ndlr) et se concentrer sur notre prochaine rencontre. Memphis Depay ? C’est un grand joueur, très important pour nous. Je suis heureux qu’il soit en forme", a confié le piston droit néerlandais au micro de beIN Sports.