🎥 Tite s'explique après ses pas de danse : "Il n'y a eu aucun manque de respect"

Plus que le niveau de jeu de son équipe et sa qualification facile pour les quarts de finale de la Coupe du monde, ce lundi après le net succès face à la Corée du Sud (4-1), ce sont les pas de danse effectués par Tite après le troisième but de Richarlison qui ont retenu l'attention.

Interrogé sur la danse effectuée avec ses joueurs, le sélectionneur du Brésil Tite a assuré que ce n'était pas mal intentionné et a assumé son geste. "Nous essayons de nous adapter aux caractéristiques des joueurs. Ils sont très jeunes et j'essaie de m'adapter un peu à leur langue, et une partie de leur langue est la danse", a expliqué le technicien âgé de 61 ans en conférence de presse. "Il n'y a pas d'autre interprétation que le bonheur du but, le bonheur de l'équipe, le bonheur de la performance. Il n'y a eu aucun manque de respect envers l'adversaire ni envers Paulo Bento (sélectionneur portugais de la Corée du Sud) pour qui j'ai beaucoup de respect."





