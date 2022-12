Chris Van Puyvelde veut que le Maroc "devienne le premier pays africain"

Le Maroc peut-il créer la surprise ? Le directeur technique de la fédération marocaine, Chris Van Puyvelde, qui avait occupé ce rôle en Belgique jusqu'en 2018, y croit.

Chris Van Puyvelde est arrivé au Maroc fin juillet dernier avec de grandes ambitions. Après avoir emmené la Belgique au sommet du classement mondial, l'ancien directeur technique du football belge veut faire de même à l'échelle africaine avec le Maroc. "Nous nous sommes rendus compte avant la Coupe du Monde que nous pouvions aller loin. Passer les poules, c'est un rêve mais aussi une étape importante", déclare-t-il à De Ochtend.

Car l'objectif est clair : "Nous voulons faire du Maroc la première équipe africaine à long terme. Pour ce faire, il faut savoir gérer la pression. Nos joueurs connaissent déjà cela en club", assure Van Puyvelde, qui a été charmé par la vie au Maroc et par la passion qu'il y voit : "J'ai été surpris de voir que tout le pays fait du sport. Tout le monde vit pour le foot, dans les rues, sur les places. Au restaurant aussi, on me parle souvent de football. Le Maroc est actuellement une équipe qui rayonne de joie et veut aller de l'avant". Cela passe par un sacré exploit ce mardi (20h).