Ilkay Gündogan sort du silence : "Cette fois-ci, c'est un véritable défi de s'en sortir"

L'Allemagne a été éliminée dès le premier tour de la Coupe du monde au Qatar.

Ilkay Gündogan (32 ans, 66 sélections et 18 buts) est sorti du silence après l'élimination précoce de l'Allemagne.

"Nous étions sur le point de disputer notre premier match contre le Japon. J'avais vraiment bon espoir d'aller très loin cette fois-ci. Tout se passait très bien. Mais moins de deux semaines plus tard, tout était déjà terminé. Aujourd'hui encore, à quelques jours de distance, il est incroyablement difficile de se rendre compte de tout cela. C'est mon troisième grand tournoi consécutif avec l'équipe d'Allemagne qui se termine de manière extrêmement frustrante et cette fois-ci, c'est un véritable défi de s'en sortir. Après le match contre le Japon, je suis resté éveillé pendant des heures la nuit et j'avais du mal à expliquer comment nous avions pu perdre ce match. C'est tout simplement très douloureux", a confié le milieu de terrain de Manchester City sur Instagram.

"En fin de compte, nous sommes les seuls responsables. Nous avons laissé passer trop de choses défensivement, nous avons laissé passer trop de choses à l'avant - je n'échappe pas à la critique. Maintenant, j'essaie quand même de me détendre un peu pour tirer une nouvelle motivation de cette défaite - à la fin du mois, nous reprendrons avec Man City. Merci à tous ceux qui ont cru en nous jusqu'au bout et qui continueront à nous soutenir !", a conclu le médian allemand.