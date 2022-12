Qui pour remplacer Eden Hazard chez les Diables Rouges ?

Ce mercredi matin, l'annonce est tombée. Après une Coupe du monde pas franchement à la hauteur des attentes, Eden Hazard annonce qu'il prend sa retraite internationale. Il laissera un grand vide dans le cœur des supporters, mais aussi et surtout dans le jeu des Diables.

La question se pose donc, après l'annonce surprise pour certains, semi-attendue par d'autres, de la retraite internationale d'Eden Hazard : qui pour le remplacer dans le jeu et le système des Diables Rouges ?

Certains y avaient déjà vu la réponse évidente dans l'ascension vertigineuse de Leandro Trossard ces derniers mois avec Brighton et ses bonnes performances en équipe nationale. Malheureusement, force est de constater qu'au vu des matchs réalisés par Trossard lors de cette Coupe du monde, lui qui a bénéficié d'un temps de jeu conséquent en sortie de banc lors des deux premiers matchs et d'une titularisation contre la Croatie, le passage de flambeau n'était pas si évident que cela.

Certains - des journaux anglais, notamment - ont laissé sous-entendre que c'était à Jérémy Doku de démarrer à gauche. Certes, le garçon est talentueux, il l'a d'ailleurs montré face à la Croatie. Sa faculté à user de son corps pour faire la différence et déséquilibrer une défense d'un seul coup de rein fait de lui un détonateur, un dynamiteur, mais difficilement un créateur de jeu.

A gauche, on retrouve également des Carrasco ou Thorgan Hazard. L'un est capable d'arpenter tout le flanc et de percuter continuellement, l'autre peut être extrêmement précieux, notamment au vu de son abattage défensif.

Quelles autres cartouches et solutions potentielles pour le futur sélectionneur des Diables Rouges ? Charles De Ketelaere ? Peut-être, on sait qu'il est polyvalent a déjà pu évoluer à gauche dans le passé avec Bruges, mais ses qualités pures ne lui permettent normalement pas de tenir un tel rôle de créateur. A voir, bien sûr, son évolution avec l'AC Milan - qui n'est pas, pour l'instant de la veine d'un titulaire potentiel chez les Diables, il faut le reconnaître -, mais il y a peu à parier qu'il occupe un jour ce poste.

Reste encore, bien entendu, Kevin De Bruyne, dont on disait il n'y a pas encore si longtemps qu'il n'était jamais aussi fort que lorsque libre d'aller vers un côté. Oui, peut-être, sauf que le côté préferentiel de KDB a toujours été le droit, et que surtout il faudra bien quelqu'un au mileu pour remplir tant de tâches créatrices, apportant des solutions, créant du liant et alimentant les attaquants.

Dries Mertens, quant à lui, est malheureusement en fin de carrière.

Au final, on comprend aisément Martinez dans son choix d'avoir tant fait confiance à Eden durant son mandat, et cela même quand le Brainois voyait sa santé physique couplée à un temps de jeu maigrelet lui faire des misères.

Eden a toujours eu un profil unique, capable de casser des lignes, faire la différence tout seul, garder le ballon sous la pression,...Tant de qualités qui font de lui tout sauf un ailier pur. Si le parti pris de Roberto Martinez aura été de grandement faire dépendre les prestations offensives de l'équipe des performances et de l'inspiration de son numéro 10, il faut maintenant tourner la page.

Il n'y a pas 100 Eden Hazard dans la nature, même pas 10. Et bien malin celui qui saura comment réinventer le jeu et le système des Diables sans un tel profil à l'avenir.