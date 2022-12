Retour sur les trois plus belles performances d'Eden Hazard avec les Diables Rouges

Le désormais ex-Diable Rouge nous a gratifié de nombreuses prestations de classe mondiale avec le maillot des Diables. Retour sur les trois rencontres où Eden Hazard fut, tout simplement, injouable.

Ce mercredi matin, Eden Hazard a probablement fait l'annonce la plus importante de sa carrière : sa retraite internationale. Devenu le pilier, le fer de lance, le plus fidèle représentant de notre génération dorée, le Brainois a sublimé la tunique noir-jaune-rouge d'actions de génie dont seul lui avait le secret durant ses plus belles années. Retour sur les trois plus belles prestations d'Eden Hazard avec les Diables Rouges.

La Hongrie à ses pieds

Le 26 juin 2016, la Belgique dispute son 1/8e de finale du championnat d'Europe face à la Hongrie. En terre française, et pour le dernier grand tournoi de Marc Wilmots, les Diables terminent deuxièmes de leur groupe, derrière l'Italie. Au premier tour à élimination directe, c'est face à une Hongrie tombeuse de l'Autriche, du Portugal et de l'Islande que la Belgique croise le fer. Une rencontre, sur papier, vraiment pas si évidente.

Mais voilà, un petit génie va venir éclabousser la pelouse de son talent et donner à cette partie une allure de correction. Dès les premières minutes de la partie, Eden enchaîne les prises de balle intéressantes et met à mal la défense hongroise. Un superbe débordement pour offrir le 0-2 sur un plateau à Michy Batshuayi, avant d'inscrire le 0-3 quelques instants plus tard, au terme d'un magnifique solo. Les Diables sont en quarts, merci Eden.

Eden do Brazil !

Affronter le Brésil en phase finale de Coupe du Monde, un rêve lorsque l'on est un joueur de football professionnel. En 2018, les Diables réalisent un superbe parcours et se frottent aux coéquipiers de Neymar, en quart de finale. Alors que Roberto Martinez et ses hommes s'attendent à une rencontre naturellement très compliquée, Eden Hazard va nous sortir la performance la plus aboutie de sa carrière avec la vareuse des Diables.

Une conservation de balle impressionnante, de multiples fautes gagnées dans des moments déterminants, des prises de balle permettant à la Belgique de gagner plusieurs dizaines de mètres et de souffler lors de la domination brésilienne de la seconde période. Eden est partout, tout simplement. Ce 6 juillet 2018, Eden Hazard ne marquera pas et ne délivrera aucune passe décisive. Pourtant élu homme du match, sa performance est décrite par certains comme "la meilleure performance individuelle dans l'histoire récente de la Coupe du Monde". Une masterclass.

L'Angleterre, la cerise sur un merveilleux gâteau

Après son passage à Lille, c'est évidemment en Angleterre que le Brainois a pris une dimension supplémentaire, à Chelsea. Alors quand il doit affronter les Three Lions pour signer la plus belle performance de l'histoire de la Belgique en Coupe du Monde, c'est un Eden déchaîné que l'on retrouve sur la pelouse. Si nous aurions pu vous parler de sa prestation contre la France, ce récital contre l'Angleterre permettant à la Belgique de décrocher la troisième place de la Coupe du Monde 2018 restera dans les annales.

Sur une énième reconversion offensive, Eden ponctue sa magnifique Coupe du Monde d'un face à face victorieux pour faire le break. Victoire 2-0, troisième place, Hazard est au sommet de son art.