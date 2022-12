Eden Hazard intéressé par...la MLS ?

Quelques jours après sa retraite internationale, le désormais ancien Diable Rouge se verrait bien déménager aux Etats-Unis pour poursuivre sa carrière en club.

Englué dans une sitiuation très compliquée au Real Madrid, Eden Hazard (31 ans) n'a jamais caché ses ambitions de renverser la tendance et de réussir à s'imposer chez les Merengues.

Mais, au vu de son statut sous Ancelotti, Eden pourrait alors décider de ne plus s'enfoncer davantage et de partir de Madrid cet été, à un an de la fin de son contrat.

En effet, selon les informations de L'Equipe, Eden Hazard aurait confié à son entourage son souhait d'un jour faire ses valises, direction les Etats-Unis et la MLS. Et cela, avant de retourner en Belgique et de finir sa carrière à Tubize-Braine, le club de son père, Thierry.

Un départ vers les terres américaines ne serait donc pas à exclure, que ce soit dès cet été ou dans deux ans.