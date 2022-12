Luc Nilis quitte son poste de T1 : "Je peux me consacrer pleinement aux jeunes de Genk"

Luc Nilis n'est plus le T1 du SV Belisia, club de D2 Amateurs.

Luc Nilis a décidé de quitter son poste d'entraîneur du côté de Belisia. Pour l'instant, c'est l'assistant Jan Schoefs qui lui succède. "J'ai été charmé lorsque Ed Somers m'a proposé le poste l'été dernier. Je me suis lancé corps et âme dans cette aventure, mais j'ai découvert que le rôle d'entraîneur principal n'était pas fait pour moi", a déclaré le Belge âgé de 55 ans à Het Nieuwsblad.

"Alors il vaut mieux rester honnête avec soi-même et s'en aller. Belisia est un club merveilleux avec beaucoup de potentiel. Je me souviens avec plaisir de ma période à Bilzen et je me consacre maintenant pleinement à mon travail d'entraîneur des jeunes au KRC Genk. Un rôle qui me convient beaucoup mieux."