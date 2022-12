Quel avenir pour Hugo Siquet ?

L'ancien joueur du Standard ronge son frein en Allemagne, et avec l'Euro U21 qui se profile à l'horizon, il se doit de jouer en club sous peine d'être en vacances au mois de juin.

En janvier 2021, Hugo Siquet avait quitté le Standard pour le club de Fribourg, en Bundesliga. Plein d'ambitions, il rejoignait alors un club ambitieux qui jouait les premiers rôles en Allemagne. D'ailleurs, à la fin de l'exercice, le club validait un ticket européen, passant de peu à côté d'une place en Ligue des Champions.

Le temps de jeu d'Hugo Siquet? Très faible lors de ces 6 premiers mois. Il ne joue en fait qu'une seule fois 21 minutes contre le Bayern. C'est peu, mais son peut se dire qu'il apprend à jouer dans une compétition d'un autre calibre que la Jupiler Pro League.

Mais cette saison, malheureusement pour lui, le temps de jeu n'est pas plus important. Il n'a joué que 15 minutes en Bundesliga, un peu plus avec la deuxième équipe qui évolue en Bundesliga.3, et a été titulaire une fois en Europa League. Au total, il n'a joué que 260 minutes de temps de jeu, toutes compétitions et toutes équipes confondues. C'est peu, trop peu.

Du coup, son club voudrait le prêter, et Siquet aimerait revenir en Belgique. Si ce retour ne devrait pas se faire au Standard, d'autres clubs belges sont sur les rangs, mais aussi un club de Eredivisie. Une chose est certaine : à 20 ans, et avec l'Euro Espoirs qui arrive en juin prochain, Hugo Siquet doit absolument accumuler du temps de jeu. Et ce n'est pas à Fribourg que cela arrivera.