Amical : Chelsea s'incline contre un autre club de Premier League

Chelsea s'est incliné en match amical par Aston Villa ce dimanche (1-0) sur un but rapide, à la 7e minute, signé John McGinn. Les Blues, cependant, alignaient une équipe largement B, toujours privée de ses internationaux. Aston Villa, 12e de PL, a moins souffert de la Coupe du Monde, même si Leander Dendoncker, pour ne citer que lui, est toujours absent.

Alfie Gilchrist will start in defence in place of Trevoh Chalobah.