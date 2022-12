Angleterre : Gareth Southgate se pose des questions sur son avenir

L'Angleterre a pris la porte en quart de finale du Mondial 2022 après sa défaite contre la France (1-2).

Le sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate se pose des questions sur son futur malgré un contrat jusqu'en 2024.

"Pendant de longues périodes, j'ai trouvé les 18 derniers mois difficiles. Pour tout ce que j'ai aimé ces dernières semaines, je sais aussi comment les choses ont été pendant 18 mois. Ce qui a été dit et ce qui a été écrit, la soirée aux Wolves (la défaite 0-4 face à la Hongrie, ndlr), il y a beaucoup de choses dans ma tête qui sont vraiment conflictuelles en ce moment. Je veux m'assurer de savoir si c'est la bonne chose de rester, si j'ai définitivement l'énergie pour le faire. Je ne veux pas arriver quatre ou cinq mois plus tard en pensant que j'ai fait le mauvais choix. C'est trop important pour que tout le monde se trompe", a confié le coach des Three Lions pour The Telegraph.