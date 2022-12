Un joueur des USA a failli être renvoyé chez lui pour manque de discipline durant la Coupe du Monde !

Alors que les USA ont réalisé une bonne Coupe du Monde, un grand espoir américain n'a pas vraiment pu se mettre en évidence.

Ce joueur, c'est Giovanni Reyna (20 ans). À peine utilisé dans la compétition, le milieu offensif du Borussia Dortmund a disputé ses premières minutes en montant au jeu face aux Pays-Bas, en 8e de finale. Une surprise, car Reyna est déjà un international confirmé et l'un des talents émergents qui doivent emmener les USA le plus loin possible dans 4 ans, sur leur sol. Mais le comportement du jeune joueur a posé problème.

Comme il s'en est expliqué sur ESPN, sans citer le nom du joueur mais en ne laissant aucun doute sur son identité, Gregg Berhalter a expliqué la situation. "L'un de nos joueurs n'a pas répondu aux attentes, sur comme en dehors du terrain. C'était d'autant plus perceptible qu'il a été le seul dans ce cas parmi les 26", regrette le sélectionneur étatsunien. "Nous avons longuement débattu de ce qu'il fallait faire de lui et il a même été envisagé de le renvoyer à la maison. Finalement, nous avons décidé d'avoir une dernière discussion avec lui".

Reyna a alors été obligé de s'excuser auprès de ses équipiers pour son manque d'application. "Il a dû s'excuser et expliquer pourquoi il le devait, ça n'aurait pas suffi de dire "hé les gars, désolé". À partir de ce moment, nous n'avons plus eu de problèmes avec lui", assure Berhalter.